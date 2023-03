Con “Cappuccetto Rosso- indagini nel bosco” si conclude la rassegna “Sguardi” dedicata ai bambini della Compagnia Buio in Sala

Catania- La Compagnia “Buio in Sala“, fondata dagli attori e registi Massimo Giustolisi e Giuseppe Bisicchia, domenica 2 aprile, alle ore 10.30, per l’ultimo appuntamento della rassegna “Sguardi” dedicata ai bambini metterà in scena sul palco di “Spazio bis“, la sala teatrale all’interno dei locali della scuola d’arte Buio in Sala, negli spazi dell’istituto Leonardo Da Vinci, una nuova e divertente versione della storia di Cappuccetto Rosso.

Laura Accomando, Diletta Borrello, Leonardo Monaco e

Lara Torrisi gli autori e protagonisti dell’ironica “Cappuccetto Rosso- Indagini nel bosco” con le musiche originali composte ed eseguite dal vivo da Leonardo Monaco appositamente per lo spettacolo, coadiuvati dalla supervisione artistica di Massimo Giustolisi e Giuseppe Bisicchia, ridisegnano il personaggio di Cappuccetto come una giovanissima aspirante detective che punta a conquistare il “Cappuccetto Rosso”, simbolo degli investigatori, e poter avere così la stima della Nonna, Capa dell’Associazione Detective del Bosco.

“La protagonista- dichiarano gli autori- dovrà però confrontarsi con il Lupo, suo eterno rivale, ma soprattutto dovrà risolvere un mistero che sta sconvolgendo la tranquilla vita del bosco ma grazie all’aiuto di Mr. Gufo, il bizzarro cantastorie, Cappuccetto e il Lupo seguiranno le tracce fino a scoprire chi si cela dietro le misteriose sparizioni degli animali”.

È una fiaba sulla collaborazione, sull’importanza del lavoro di squadra e sul rispetto per gli animali e per tutte le creature del pianeta.

La messa in scena è arricchita da tanti momenti di 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 com il pubblico e confronto di possibili soluzioni. “I bambini e i genitori- continuano gli autori- si ritroveranno davanti a personaggi spiritosi, strampalati e divertentissimi con il preciso obiettivo di far trascorrere a tutta la famiglia dei momenti di gioco e di spensieratezza che saranno anticipati da una particolare animazione a sorpresa”.