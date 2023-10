Con Buio in Sala è tempo di “Sguardi” tra Classici, nuova drammaturgia e family show

Ph Dino Stornello

Catania- Stanno per riaccendersi le luci della seconda stagione di “Sguardi” della Compagnia “Buio in Sala”, fondata dagli attori e registi Massimo Giustolisi e Giuseppe Bisicchia, a cui è affidata la direzione artistica, e Silvana D’Anca e Giovanna Sesto, rispettivamete la presidente dell’Associazione e la responsabile alle pubbliche relazioni, che dopo il debutto dello scorso anno nella nuova ed accogliente sala teatrale, “Spazio Bis“, all’interno dell’Istituto Leonardo Da Vinci, già sede dei corsi di formazione per le arti dello spettacolo curati dalla Compagnia, vedrà svelato il nuovo e ricco cartellone mercoledì 25 ottobre, alle ore 18.30. Sul palco di Spazio Bis saranno presentate le tre stagioni di “Sguardi“, dedicate al passato, al presente e al futuro.

“Sguardi, perché Buio in Sala guarda in tre direzioni- spiegano Massimo Giustolisi e Giuseppe Bisicchia- al passato con i grandi classici con drammi e commedie, al presente con la nuova drammaturgia e la messa in scena di quattro testi, vincitori di un bando emanato dalla nostra associazione, scritti da autori under 35 e al futuro con la rivisitazione delle fiabe e la creazione di storie originali che veicolino messaggi socio educativi sui temi attuali”.

Il cartellone di Buio in Sala 2023 è cosi diviso: “Classici Sguardi” , “Giovani Sguardi” e “Piccoli Sguardi” ed accompagnerà il pubblico da novembre a giugno.

“Buio in Sala- concludono Giustolisi e Bisicchia- ha pensato a tutte le esigenze del pubblico, affinché ogni singolo spettatore possa avere la 𝗺𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼𝗿𝗲 e più variegata 𝗼𝗳𝗳𝗲𝗿𝘁𝗮 𝗽𝗼𝘀𝘀𝗶𝗯𝗶𝗹𝗲 vivendo al meglio il magico gioco del teatro”.