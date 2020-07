Commozione e partecipazione per la serata in onore dell’indimenticabile Ileana Rigano signora del nostro teatro

di Elisa Guccione

CATANIA- Il sorriso rassicurante, lo sguardo dolce e protettivo come l’abbraccio di una mamma e la bellezza di un’anima buona e gentile come quella di Ileana Rigano, signora del nostro Teatro scomparsa a Roma lo scorso 31 maggio, grazie all’iniziativa di Francesco Maria Attardi, Francesca e Guglielmo Ferro e all’appoggio da parte della famiglia il marito Roberto Jansen e i figli Federica ed Albert rivivono in una serata speciale al cortile Platamone.

Non un banale, ossequioso e freddo momento commemorativo realizzato per finti obblighi istituzionali ma un sentito e partecipe omaggio, patrocinato dal Comune di Catania, che ha visto avvicendarsi sul palco amici e colleghi dell’attrice che con grande commozione hanno raccontato pagine di vita vissuta e momenti privati legati ad Ileana Rigano.

Pippo Pattavina, Guglielmo Ferro, Alessandra Cacialli, Debora Bernardi, Agostino Zumbo, Loredana Marino, Barbara Gallo, Laura Giordani, Margherita Mignemi, Giovanni Arezzo ma anche i giovani Mariachiara Pappalardo, Verdiana Barbagallo, Giovanni Maugeri, coordinati da Francesco Maria Attardi, hanno ricordato non solo gli importanti lavori di Ileana Rigano come “La Governante”, al fianco di Gianrico Tedeschi, “Don Giovanni di Sicilia”, “Il Paranifo” , “Perfavore non svegliate la signora” la collaborazione e il legame familiare con Turi Ferro e Ida Carrara senza dimenticare i lavori per il grande schermo, come l’ultimo film “Picciridda” tratto dal romanzo di Catena Fiorello, o i successi televisivi con “Il commissario Montalbano” a fianco di Luca Zingaretti.

Commovente ed appassionata la lettura di un testo di Antonello Capodici da parte di Alessandra Cacialli e vere le lacrime di Loredana Marino, che ha ricordato la sua prima tournee con le cure materne di Ileana Rigano che la trattava come una figlia.

“Ileana è stata una dolcissima Aitina ne “L’Altalena” di Martoglio- ricorda Pippo Pattavina- e ad ogni replica era sempre più brava tanto che anche le sue involontarie battute fuori copione sono state inserite da Turi Ferro come parte integrante di ogni replica”.

Grandi applausi e tante lacrime per il video finale che racchiudeva i momenti più importanti della sua vita professionale e privata accompagnato dal simbolico volo di palloncini bianchi per un eterno abbraccio tra la gremita platea, ricca di colleghi ed amici, e il palcoscenico del cielo dove adesso sta recitando al fianco di Turi Ferro e Ida Carrara.

