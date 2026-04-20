Catania come New York al Teatro Ambasciatori con l’Associazione “Cult Movie Jam” e il cineconcerto dedicato a Rocky IV

di Elisa Guccione

Catania- “È un progetto a cui lavoro da ben 5 anni nato dalla mia passione per il cinema, per il rock e per gli anni ’80”. Così il musicista ed artista Danilo Montagnino, conosciuto nel mondo social come Dano, presidente dell’Associazione “Cult Movie Jam” spiega emozionato come nasce il cineconcerto di “Rocky IV” in scena venerdì 17 aprile, alle ore 20.30, al teatro Ambasciatori.

“Porteremo sul palco la proiezione integrale di Rocky IV, con la colonna sonora eseguita dal vivo- spiega Dano- ma non ci limiteremo solo a questo in quanto lo spettatore verrà catapultato nel mondo della boxe anni ’80 tra performer e speaker in una vera adrenalinica atmosfera da arena”.

Non sarà un semplice spettacolo ma un’esperienza immersiva e totalizzante che coinvolgerà il pubblico di tutte le età. Una trasformazione di un film cult come quello di Rocky in un’esperienza live con la musica eseguita dal vivo dai musicisti Davide Pistorio alla chitarra, Fabio Spampinato ai sintetizzatori e tastiere, Valerio Pellegrino alla batteria, Emanuele Schinocca al pianoforte e lo stesso Danilo Montagnino al basso ed ai sintetizzatori per omaggiare il quarantesimo anniversario del più celebrativo ed iconico capitolo della saga di Rocky Balboa.

“Non è un’operazione nostalgia ma la celerazione di un mito cinematografico amato e conosciuto da diverse generazioni. L’obiettivo della Cult Movie Jam- aggiunge il regista ed ideatore del progetto- è ricreare l’ambientazione dei film diventati cult anche grazie alle musiche che hanno inevitabilmente influenzato la cultura pop con la presenza sul palco e in platea degli attori Carmelo Gerbaro, Daniel J Sapio, Alessandro Chiaramonte, Alex Caramma, Fabio Gambuzza, Carmelo Incardona, Fausto Monteforte e Giuliana Giammona che daranno vita alle scene più straordinarie della saga di Rocky, due speaker e la ragazza cartellone e la scenografia con tanto di light design in pieno stile Madison Square Garden per un’esperienza unica per la città di Catania”.

Alla domanda se dopo Rocky IV ci saranno altri cineconcerti con altri film risponde:”Sì, Rocky IV avrà un seguito. La risposta del botteghino è stata stupefacente. Siamo pronti a dare nuova vita a dei cult cinematografici che attireranno un pubblico trasversale per un’emozione senza tempo che solo il cinema, la musica e il teatro possono dare”.

Elisa Guccione