Catania come Las Vegas con il concerto “Tanti Auguri Frank” di Antonio Campanella e la Chicky Mo Swing Band

Ph Vincenzo Musumeci

Catania- Le calde note di brani immortali come “Fly me to the moon”, “The Lady is a tramp”, “My Way”, “Strangers in the night” e “New York New York” di Frank Sinatra riempiono di magia e di emozioni il teatro Ambasciatori. La magica voce del crooner Antonio Campanella front man e leader della Chicky Mo Swing Band ha raccontato, anche con il supporto di immagini storiche, tra fragorosi applausi e ripetuti bis in perfetto stile Las vegas, la lunga storia d’amore in musica di Frank Sinatra dagli esordi alla consacrazione del mito.

Lo show “Tanti auguri Frank“, per una produzione Mab Luxury Events, nel giorno dei 110 anni dalla nascita di The Voice da figlio di emigranti, padre siciliano e madre ligure, ad artista americano più famoso al mondo, omaggia la parabola umana ed artistica di un vero talento che tra musica, cinema e teatro è diventato una vera leggenda.

Tanti i momenti per raccontare Sinatra che vede avvicendarsi sul palco diversi artisti di qualità come il giovane Pietro Agnello, volto di “Io Canto Generation” di Canale 5, per l’omaggio al giovane Sinatra con la perfetta interpretazionedi “Night and Day”, il chitarrista Torquato Tricomi che ha suonato “La ragazza di Panema” per ricordare l’incontro con Jobim, la splendida voce della cantante Carla Basile che ha interpretato in duetto con Campanella una particolare ed emozionante versione del capolavoro “All The Way” e il piccolo Matteo Vinciguerra nelle vesti del piccolo Sinatra protagonista di un delicato cameo capace di aggiungere un momento di magia e sogno all’intero spettacolo.

La serata di gala è stata un crescendo di emozioni come il numero di artisti che si sono susseguiti sul palco dalla storica formazione della Chicky Mo Swing Band composta da Giuseppe Fucile al sax ed alla Direzione Musicale, Salvo Pappalardo alla batteria, Adriano Cristaldi al contrabbasso e Rosario Di Leo al pianoforte, ed altri undici straordinari musicisti: Andrea Liotta, Ivan Rinaldi, Marcello Leanza, Salvo Riolo, Francesco Virgata, Nando Sorbello, Giovanni Bonanno e il raffinatissimo quartetto d’archi Dammen Quartet, per un vero vortice di emozioni ed endorfine positive per una serata ricca di stile e glamour.

