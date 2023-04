“Cappuccetto Rosso -indagini nel bosco” diventa un giallo tutto da scoprire

Catania- La classica storia di Cappuccetto Rosso, la fiaba più famosa di tutte grazie alla creatività di Diletta Borrello, Laura Accomando, Leonardo Monaco e Lara Torrisi gli autori e protagonisti dell’ironica “Cappuccetto Rosso- Indagini nel bosco”, ultimo appuntamento della stagione “Sguardi” della Compagnia Buio in Sala, fondata dagli attori e registi Massimo Giustolisi e Giuseppe Bisicchia, dedicata ai bambini diventa una fiaba estremamente moderna ed avventurosa.

Le musiche inedite eseguite dal vivo da Leonardo Monaco, sul palco di Spazio Bis, la sala teatrale all’interno della scuola di produzione e formazione teatrale Buio in Sala, all’interno dei locali dell’istituto Leonardo Da Vinci, accompagnano i piccoli e grandi spettatori nel cammino della giovane aspirante detective Cappuccetto pronta a conquistare il “Cappuccetto Rosso”, simbolo degli investigatori, e poter avere così la stima della Nonna, Capa dell’Associazione Detective del Bosco.

Simpatici battibecchi e scontri con il lupo, il rivale di sempre, l’aiuto del saggio mr Gufo e le tante interazioni con il partecipe e coinvolto pubblico presente fanno da cornice al misterioso caso di sparizioni improvvise degli animali che si cela nell’apparente tranquilla vita del bosco.

Un lavoro ben fatto e curato nei dettagli che con l’aiuto di divertenti personaggi diffonde volutamente il messaggio sull’importanza del lavoro di squadra e sul rispetto per gli animali e per tutte le creature del pianeta.

Una storia per i bambini di tutte le età che esercita la sua funzione pedagogica attraverso il sorriso e la spontanea riflessione tra grandi e piccini.