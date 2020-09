Buon compleanno Liliana Segre

LilianaSegre compie 90 anni.

Una grande donna, un grande #esempio e #modello di #vita, soprattutto, in questo clima di odio che stiamo vivendo, affrontando e sopportando.

Da Lei abbiamo tanto da imparare e dovremmo cospargerci il capo di cenere per tutto lo scempio di cui siamo volontariamente e involontariamente protagonisti.

Le sue #parole sono una #lezione #morale e #civile per una società che dell’ #indifferenza ha fatto il suo vessillo, dimenticando di coltivare la memoria come mezzo necessario per non ricadere negli stessi errori.

Quanta saggezza in queste parole:

“L’indifferenza è più colpevole della violenza stessa. È l’apatia morale di chi si volta dall’altra parte: succede anche oggi verso il razzismo e altri orrori del mondo. La memoria vale proprio come vaccino contro l’indifferenza”.

Riflettiamo!

#Buoncompleanno, senatrice Liliana Segre.

Elisa Guccione