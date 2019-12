Brad Pitt festeggia 56 anni: è single, ma i fan sperano di rivederlo con Jennifer

LOS ANGELES – Come sembrano lontani i tempi in cui riceveva regali faraonici dalle sue mogli, come l’isola a forma di cuore che le donò la bellissima Angelina Jolie per i suoi 50 anni, e in cui festeggiava circondato dalla folla di figli naturali e adottati. Oggi invece l’attore Brad Pitt, il sex symbol per eccellenza degli anni Novanta, compie 56 anni da single.

Dopo tante chiacchieratissime storie d’amore arrivate al capolinea, da Juliette Lewis e Gwyneth Paltrow, poi Jennifer Aniston, con cui fu sposato dal 2000 al 2005, prima di incontrare, sul set di Mr end Mrs Smith, quella che è considerata una delle donne più belle del mondo, appunto l’ex moglie Angelina Jolie, dal quale però si è burrascosamente separato nel 2016, ora il bello e tenebroso Brad, non è ufficialmente legato a qualcuno.

Ma i suoi fan fanno il tifo per un riavvicinamento con la prima moglie, l’attrice Jennifer Aniston, che secondo il gossip del momento avrebbe inviato l’ex marito alla festa di Natale organizzata per scambiarsi i regali e fare gli auguri agli amici. Un luminosissimo party nella sua villa con una cerchia ristretta di amici intimi, da Kate Hudson a Tom Hanks, da Reese Witherspoon a Gwyneth Paltrow. Un riavvicinamento che segue l’invito di Brad Pitt al compleanno della’attrice e che alimenta le speranze dei tanti ammiratori della coppia.

C’e’ poi l’aspetto professionale. La carriera di Brad Pitt, ragazzo dell’Oklaoma, è nata nel 1991, quando si tolse la maglietta sul set di Thelma & Louise. Quei pettorali lo resero irresistibile, non solo al pubblico feminile ma anche ai produttori di Hollywood. Seguirono Fight Club, Intervista col Vampiro, L’esercito delle 12 scimmie, Sette anni in Tibet, Ti presento Joe Black, la saga di Ocean, Bastardi senza gloria, The Tree of Life e altri ancora Brad Pitt non ha ancora ottenuto un Oscar come miglior attore ma il suo nome è garanzia di successo in ogni suo film, dove appare bello come sempre e forse ancora di più grazie alla maturità acquisita con gli anni.