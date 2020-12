Biden e Harris ‘Persone dell’anno’ per il settimanale Time

Joe Biden e la sua vice Kamala Harris sono le Persone dell’Anno del 2020 per il settimanale Time, battendo il presidente uscente Donald Trump. “Assieme Biden e la Harris hanno offerto ristoro e rinnovamento in un unico ticket.

E l’America ha comprato quello che avevano messo in vendita”, scrive il magazine. L’annuncio e’ arrivato durante uno speciale della Nbc.

Quattro i finalisti per l’ambita copertina che ogni anno dal 1927 ritrae la persona o le persone che, nel bene o nel male, hanno segnato gli ultimi 12 mesi: oltre a Biden e a Trump, Time aveva puntato sull’epidemiologo Anthony Fauci e sugli attivisti del movimento Black Lives Matter: entrambi insigniti del titolo di ‘Guardiani dell’anno’.

E’ stata, quella del 2020, una scelta particolarmente difficile, ha spiegato la rivista americana che la scorsa settimana aveva messo in copertina il 2020 con una croce rossa sopra i numeri: l’anno da dimenticare a causa della pandemia.

“La Persona dell’anno non e’ un premio. E’ la storia per come e’ scritta, nel bene e nel male”, ha detto Time annunciando la scelta che chiude un anno “dominato da enormi perdite di vite umane in tutto il mondo, ma che e’ stato anche un anno pieno di coraggio, compassione e cuore”.

Con Biden e la Harris e’ la prima volta che un presidente eletto e la sua vice appaiono assieme sulla copertina della persona dell’anno. La Harris e’ anche la prima vicepresidente eletta a ricevere l’onore di quella cover story.

L’anno scorso il riconoscimento era andato a Greta Thunberg, la piu’ giovane Persona dell’anno sulla rivista, mentre Biden, nota Time, e’ uno dei piu’ vecchi. Quest’anno altri onori sono andati a Le Bron James come atleta dell’anno e alla band sudcoreana Bts, entertainer del 2020. In linea con il tema pandemia, Eric S. Yuan e’ stato scelto come uomo d’affari dell’anno.