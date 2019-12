Bianco Natale? Non in Sicilia, sole temperature miti e cieli sereni

CATANIA – Si prevede un Natale sereno – almeno dal punto di vista climatico – a Catania. Cieli, al massimo poco nuvolosi per il 24 e il 25 dicembre e non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 3200m e chissà che l’Etna possa continuare a mantenere il velo bianco che la ricopre scenograficamente in questi giorni di dicembre.

Anche sul lato occidentale dell’Isola le previsioni annunciano giornate soleggiate. A Palermo, il 24 e 25 dicembre riscatteranno il weekend precedente in cui si aspettano piogge abbondanti (domani e domenica).

Spostandoci nelle altre province, il meteo non cambia, vigilia, natale e Santo Stefano si presenteranno con il cielo sereno. Nelle zone più interne della Sicilia (per esempio in provincia di Enna) le temperature saranno più basse, come sempre, anche con minime intorno ai 4°, ma non ci saranno nuvole e quindi, anche gli spostamenti per raggiungere amici e parenti saranno agevolati.