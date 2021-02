Bellamorèa e Carlo Muratori, insieme nel videoclip musicale: “CUNFUSU”

PALERMO – C’è la presenza di Carlo Muratori, cantautore e musicista siciliano, nel brano e videoclip musicale dei Bellamorèa dal titolo “Cunfusu” che rappresenta il forte legame tra un figlio e un padre e che omaggia l’amore che li accomuna. Un gesto d’amore semplice e puro come quello di un abbraccio di un padre che decide di essere sempre presente nella vita del proprio figlio, nonostante la lontananza. La dimostrazione di un gesto che dimostra l’amore eterno verso un figlio. Il videoclip musicale “Cunfusu” rientra nel progetto discografico dei fratelli Emanuele e Francesco Bunetto, in arte Bellamorèa, di San Michele di Ganzaria, in provincia di Catania. Il duo musicale ha fatto della musica, che esalta le tradizioni popolari del mediterraneo, una scelta artistica per omaggiare la memoria storica e l’appartenenza alla Sicilia.

“Abbiamo deciso di coinvolgere il maestro Carlo Muratori – dicono i Bellamorèa – perché per noi rappresenta il padre della musica popolare siciliana. Il brano scritto durante il primo lockdown con l’intento di dare valore all’amore tra un padre e un figlio attraverso un dialogo musicale immedesimandoci a chi ha subìto la perdita di un genitore o di un figlio durante la pandemia da Covid-19 senza avere avuto la possibilità di dare l’ultimo saluto”.