Autismo, nasce app gratuita per famiglie bimbi

PALERMO – La cooperativa sociale Tma Group Onlus, insieme al altre associazioni di genitori, ha presentato una nuova app gratuita per le famiglie dei bambini e ragazzi autistici: “AutiSmile”‘. A volte anche solo portare il bambino da un parrucchiere per un normale taglio di capelli può essere estremamente complicato. Così come trovare un dentista, un otorino che intervengano nei tempi e nei modi adeguati al bambino con questo disturbo.

Per questo motivo i medici Giovanni Caputo e Giovanni Ippolito, psicologi e psicoterapeuti hanno ideato quest’app, realizzata grazie al contributo della fondazione Vodafone che attraverso il progetto Oso ha stanziato gran parte dei fondi necessari per questa applicazione, sviluppata grazie a Gulliver srl. AutiSmile è un’app pensata anche per i professionisti, gli operatori, le associazioni, gli enti, i centri di riabilitazione e tutti quelli che si prendono cura e si occupano di soggetti con disturbo dello spettro autistico e altre disabilità.