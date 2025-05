Arte, storia e moda per l’inaugurazione del vernissage Miti e Leggende dell’Associazione Arte No Stop

La magnificenza dei faraglioni e bellezza dell’azzurro mare di Acitrezza sono la scenografia naturale della collettiva d’arte “Miti e Leggende” dedicata alla Storia della Sicilia, organizzata dall’associazione culturale “Arte No Stop” del M° d’arte Giuseppe Apa con il patrocinio del Comune di Acicastello e la collaborazione del Centro Studi di Acitrezza.

Nei saloni di Villa Fortuna il testimonial del vernissage Riccardo Tomasello, mecenate della cultura catanese e già presidente del Comitato per la Festa di Sant’Agata, ha tagliato il nastro inaugurale dell’evento sottolineando come manifestazioni di questo tipo in un momento storico così particolare come quello che stiamo vivendo arricchiscono lo spirito e, secondo gli insegnamenti dei miti greci, ci spingono ad andare avanti ed affrontare al meglio le difficoltà della vita.

Le creazioni esclusive dei gioielli e degli abiti della stilista Anna Cinzia D’Alessandro indossate dalle splendide modelle hanno dato vita ai diversi volti delle donne della mitologia greca dalle Amazzoni ad Atena Dea della caccia, che insieme agli oltre 40 quadri realizzati dai pittori siciliani più quotati, creati appositamente per la kermesse, hanno realizzato un’esclusiva contaminazione artistico culturale di grande impatto visivo.

Ospite anche la stilista Pina Nannuli Scaminaci, che ha fatto sfilare un abito ricreato con i pizzi e i merletti ricavati dagli antichi corredi delle nonne.

Applausi anche per l’esibizione del cantastorie Melo Zuccaro, che con con i canti tipici della tradizione siciliana ha entusiasmato il numeroso pubblico presente.

Una speciale serata di gala in nome dell’arte e della cultura impreziosita dalle poesie di Francesca Privitera, autrice del libro “Stratafacennu“, dal body painting di Marisa Leanza e dal magico suono delle brogne di Linda Higginson Privitera e Giovanni H. Grasso.

L’ingresso alla mostra è gratuito ed è visitabile tutti i giorni dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00.