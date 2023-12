Arte, musica, moda, pittura e scultura per l’evento “Fantasy Painting of Christmas” del M° Giuseppe Apa

Catania- L’associazione culturale “Artenostop” del M° Giuseppe Apa tra arte, musica, moda e poesia martedì 19 dicembre, alle ore 18.30, negli eleganti spazi di Sisal Wincity diretto da Marilena Marino, brinderà al Natale con una speciale serata evento dal titolo “Fantasy Painting of Christmas“.

“La voce della cantante Angela Di Mauro, le poesie della pittrice e scultrice Francesca Privitera, le note della cantastorie Cinzia Sciuto, i quadri dei pittori Elio Ruffo e Giuseppe Ranno, lo scultore Pippo Contarino insieme alla sfilata dei gioielli artistici della stilista Anna Cinzia D’Alessandro e alla performance artistica dell’attore Gianni Sineri– dichiara Giuseppe Apa- saranno i protagonisti di questa serata speciale dalle magica atmosfera natalizia”.

Oltre 40 i pittori, tra i più quotati della Sicilia, che esporranno le proprie opere per una contaminazione artistico culturale di grande impatto visivo con il preciso intento di augurare un natale di rinascita al numeroso pubblico presente.

“L’arte in tutte le sue forme ha grande potere terapeutico- dichiara l’organizzatore della kermesse presentata da Paola Parisi- e penso che in complicati momenti storici come quello attuale la bellezza delle creazioni artistiche, la musica e la scultura siano un valido sostegno per affrontare meglio e sopportare le avversità della vita, per questo nella mia longeva attività artistica sono felice di dare spazio a tutti coloro che credono alla bellezza dei propri sogni cercando di donare un sorriso a chi è meno fortunato”.

Durante la manifestazione l’artista Marisa Leanza realizzerà delle speciali esibizioni live di body painting. La fotografia sarà curata da Gianni De Gregorio, Orazio Minnella e Pierluigi Andronico.