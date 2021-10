ARTE E MODA PER APPREZZARE E AMARE L’AMBIENTE IL 16 E 17 OTTOBRE LA PRIMA EDIZIONE DELL’ART FASHION SHOW

Tutto pronto per il grande evento di arte e moda che si svolgerà il prossimo 16 e 17 ottobre a Catania presso il Palazzo della Cultura: Art Fashion Show che trasformerà la casa della cultura cittadina in un meraviglioso set per sfilate e installazioni artistiche.

Una prima edizione che si annuncia ricca di sorprese: a volere l’evento la Runway Communication con la sua presidente Conci Gulino che ha chiamato a raccolta artisti provenienti da tutto il mondo che con le loro creazioni guideranno quanti parteciperanno in un viaggio nella bellezza ma anche nell’Ecosostenibilità.

Grazie, infatti, alle creazioni degli artisti si potrà esaltare anche l’importanza del rispetto ambientale perché proprio l’ambiente offre spunti e materiali che prendono nuova vita per essere consegnati per sempre agli occhi del bello.

“Una sorta di rivoluzione copernicana del Bello, così come insegnò Hegel: dobbiamo abituarci a vedere il bello che è nella individualità di ognuno di noi”, dichiara la Gulino esaltando anche il binomio tra Arte e Moda che ha conosciuto sempre più grande successo.

“Questo rapporto, in continua evoluzione, ha spinto gli stilisti a ridefinire stili e tendenze, ispirandosi alle opere d’arte del passato e della contemporaneità, con uno occhio sempre puntato all’Ecosostenibilità che deve diventare cultura nella cultura per rispettate questo meraviglioso mondo che ci ospita. Ringrazio l’amministrazione comunale per aver subito creduto in questo progetto e aver concesso Cortile Platamone. La politica ha un ruolo importante nella cultura ambientale e trovare un sindaco attento a queste tematiche è motivo di orgoglio per noi di Runway Communication”.

Il 16 e il 17 ottobre si ammireranno dunque creazioni uniche, a volte surreali, con un elevato livello qualitativo, prestando la massima attenzione alla salvaguardia del nostro pianeta.

Si comincerà sabato 16 ottobre alle 18 con un vernissage: sul palco Andrea Schilliró che condurrà il pubblico in un percorso emozionale ed emozionante. A carpire i segreti degli artisti la giornalista Sarah Donzuso che si dividerà tra red carpet – che per l’occasione sarà un green carpet – e backstage. Direttore di produzione Aurelio Puglisi.

Al tramonto, nel meraviglioso contesto del cortile del Palazzo, un défilé mostrerà le creazioni degli artisti ma anche momenti musicali e un omaggio al Cinema con la proiezione di un cortometraggio.

Si proseguirà domenica 17 ottobre dalle 9.30 alle 18.30 con l’esposizione delle opere d’arte, con lo shooting fotografico e body painting dal vivo: si chiuderà con dei meravigliosi scatti fotografici che verranno raccolti in un volume che racconterà questo evento, l’Agenda 2022, un vero e proprio reportage iconografico e biografico degli artisti nazionali e internazionali presenti e la carta utilizzata per la stampa deriverà tutta da materiale di riciclo, certificata FSC.

Tutto potrà essere seguito attraverso le pagine social dedicate. E i momenti più belli saranno protagonisti di uno speciale che andrà in onda su Video Mediterraneo nei giorni successivi.