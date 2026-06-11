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“Apriamo le porte alla bellezza” il nuovo progetto socio-culturale dell’Istituto Mary Poppins di Librino

“Apriamo le porte alla bellezza” il nuovo progetto socio-culturale dell’Istituto Mary Poppins di Librino

11.06.2026.

Catania- A Librino continua l’operazione socio-culturale di Anna Pennisi, presidente dell’Istituto Educativo Assistenziale Mary Poppins- centro per minori, che venerdì 3 luglio, alle ore 18.00, negli spazi di Piazza Resurrezione del Signore, darà vita all’evento “Apriamo le porte alla bellezza”.IMG-20260608-WA0045
“Dopo il successo dello spettacolo dell’Opera dei Pupi dei Fratelli Napoli condiviso ed offerto gratuitamente non soltanto ai bambini ed alle famiglie dell’Istituto, ma all’intero territorio catanese- dichiara Anna Pennisi- continuiamo a promuovere i valori e gli ideali di lealtà, legalità e rispetto delle Istituzioni con il preciso obiettivo di valorizzare attraverso le periferie e i suoi giovani quella necessaria inclusione sociale e culturale che manca per poter costruire un futuro degno di questo nome”.IMG-20260605-WA0010
Manifestazione, patrocinata dal Comune di Catania, con la finalità costante di valorizzare e rigenerare il territorio realizzando una parete artistica ispirata alla “Porta della Bellezza” ideata da Antonio Presti, come simbolo concreto di riscatto, partecipazione attiva e diffusione della cultura.
“Apriamo le porte alla bellezza- continua Anna Pennisi attiva nel territorio di Librino da oltre vent’anni- s’inserisce in un percorso ben preciso dedito a rafforzare il senso di appartenenza e identità dei minori, la promozione di modelli educativi positivi attraverso l’arte e un contributo concreto al presidio sociale e culturale del territorio contrastando fenomeni di marginalità e deliquenza, offrendo agli studenti e alla comunità catanese un’importante esperienza formativa, civica e artistica“.

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