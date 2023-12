Applausi per la cantante Angela Di Mauro ospite dell’evento “Fantasy Painting of Christmas”

La calda voce della cantante catanese Angela Di Mauro inonda di luce e di calore l’evento “Fantasy Painting of Christmas“.

Una kermesse di arte, musica, moda, pittura e scultura che negli eleganti saloni di Sisal Wincity, nel cuore di Catania, ha augurato un Natale di rinascita al numeroso pubblico dell’associazione “Arte no stop” del Maestro Giuseppe Apa organizzatore dell’attesa serata.

Il brano “Senza tempo”, diventato ormai un successo social, l’ultimo singolo della cantante Angela Di Mauro, prodotto dalla casa discografica Capogiro di Torino, scritto e composto da Giuseppe Mavilla, arrangiato e accompagnato al pianoforte dal M° Valeriano Chiaravalle, è stato la colonna sonora della manifestazione arricchita dall’esposizione di quadri di oltre quaranta pittori siciliani tra i più quotati del momento.

Un vero e proprio show, presentato da Paola Parisi, che ha coinvolto sin subito i presenti con la sfilata di gioielli artistici della stilista Anna Cinzia D’Alessandro, l’esibizione tutta siciliana dell’attore Gianni Sineri, le creazioni live di body painting di Marisa Leanza e gli interventi della pittrice Francesca Privitera, del pittore Giuseppe Ranno, dello scultore Pippo Contarino e l’esibizione della cantastorie Cinzia Sciuto.

Numerosi i bis e gli applausi per la cantante Angela Di Mauro, voce acclamata dai più importanti palcoscenici dell’isola, che a grande richiesta a conclusione dello spettacolo è ritornata sul palco per cantare “Silent Nigth“, un classico americano dalla magica atmosfera natalizia.