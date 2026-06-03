Antonello Mallaci con Paola Racca racconta “Tra musica e parole” Valerio Negrini

di Elisa Guccione

Augusta- “Sarà uno speciale incontro tra musica, parole, emozioni e tanto sentimento dedicato al genio creativo e alla poesia dell’indimenticato Valerio Negrini, fondatore dei Pooh ed autore delle più belle canzoni della storia musica italiana”.

Con queste parole il musicista e cantante siciliano Antonello Mallaci introduce l’atteso evento, patrocinato dal Comune di Augusta, “Tra musica e parole” che si svolgerà venerdì 5 giugno, alle ore 17.30, negli spazi dell’elegante salone Rocco Chinnici del Comune di Augusta.

“La serata, organizzata anche con la collaborazione del gruppo “Il Gran Popolo dei Pooh“- continua il musicista- sarà arricchita dalla partecipazione di Paola Racca Negrini, che presenterà il libro “Valerio Negrini- attraverso i miei occhi“, la quale parlerà del marito e dei ricordi artistici e personali che la legano a lui e, soprattutto, racconterà dei particolari retroscena su come siano nate alcune storiche ed indimenticabili canzoni dei Pooh”.

L’incontro vedrà anche la presenza di “Buona Musica in Buona Salute” iniziativa di Mallaci che si pone l’obiettivo di diffondere e promuovere il concetto di prevenzione oncologica.

“Questo libro- conclude il musicista- non è solo un tesoro per ogni fan ma è un modo per scoprire e conoscere un inedito Valerio Negrini attraverso la sua quotidianità e sensibilità che tra racconti personali e musica dal vivo continuerà a dare voce al cuore e all’anima di uno degli ultimi poeti della nostra contemporaneità”.

Elisa Guccione