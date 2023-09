Ancora minacce per Angela Manca, la mamma del medico ucciso da Cosa Nostra costretta a lasciare la propria casa

di Elisa Guccione

“Mio marito è morto da 18 giorni ed io sto subendo violenze inaudite da un essere abietto. Veleni nell’aria di giorno e di notte, che mi fanno stare malissimo. Ad Attilio lo hanno ucciso con un’iniezione letale, a me mi stanno avvelenando lentamente. Io sto denunciando tutto, da domani sarò costretta a lasciare la mia casa. Mi sta buttando fuori anche dai miei ricordi. Mi ha tolto tutto, forse anche mio marito, morto per fibrosi polmonare”. Lo scrive sul suo profilo facebook Angela Manca, la mamma di Attilio Manca l’urologo di Barcellona Pozzo di Gotto ammazzato da Cosa Nostra per aver curato Bernardo Provenzano. Ancora minacce, ancora atti intimidatori alla coraggiosa mamma Angela, che non si arrende e vuole giustizia anche se significa lottare contro tutto e tutti perché da ben 19 anni combatte incessantemente per avere giustizia sull’omicidio del figlio fatto passare come un suicidio di un tossicodipendente che in realtà è uno dei casi più eclatanti di giustizia deviata collegata alla Trattativa Stato Mafia. Da sempre si sta facendo di tutto per mettere a tacere la voce di Angela Manca e di tutti quelli che credono e vogliono giustizia per Attilio. Si cerca sin dal primo momento di abbattere il muro di silenzio e omertà collegato alla morte del giovane medico siciliano senza trovare però alcuna risposta da parte delle Istituzioni. La verità sulla morte di Attilio Manca, vittima laica di questa società, potrebbe essere ad un punto di svolta visto che lo scorso settembre 2022 la morte di Attilio, camuffata per ben19 anni come suicidio, viene riconosciuta come omicidio dalla commissione parlamentare antimafia.

Da allora le continue minacce, sono aumentate e a molti iniziano a tremare le vene ai polsi.

Non lasciamo sola mamma Angela, diffondiamo ognuno con i propri mezzi quanto sta accadendo. Cerchiamo di far sentire quella voce che non è mai stata zitta un attimo per dare ad Attilio e alla sua famiglia quella giustizia e quella dignità che gli è stata tolta.

Mai come adesso c’è bisogno che la verità venga raccontata, perché con i vari depistaggi e i troppi insulti ricevuti dalla famiglia abbiamo perso tutti noi.

Non lasciamo sola la famiglia Manca, non di nuovo.

