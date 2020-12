“Alle falde del Kilimangiaro”, Geraci Siculo candidato al “Borgo dei Borghi 2020”

PALERMO – Geraci Siculo, il borgo che ricade nel Parco delle Madonie, è l’unico candidato della Sicilia al concorso nazionale «Il Borgo dei Borghi 2020», nell’ambito della trasmissione “Alle falde del Kilimangiaro”, condotta da Camila Raznovich, che andrà in onda a partire dalle ore 16,30 domani. Verranno raccontate storia, tradizioni e personaggi del luogo. Geraci Siculo è un luogo ricco di storia, arte e natura. Situato sul limite orientale della provincia di Palermo nel territorio delle Madonie, in un’area di grande interesse naturalistico. “Per noi inizia una grande sfida sia dal punto di vista culturale che in chiave turistica in un momento così difficile per la Sicilia, ma direi per l’intero Paese – dice Luigi Iuppa, sindaco di Geraci Siculo -. Un settore strategico per l’intera economia è stato messo in ginocchio dall’emergenza sanitaria e oggi ci dobbiamo far trovare preparati al rilancio del turismo».