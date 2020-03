All’Auditorium del “Cappellani Megastore” di Acireale settimo appuntamento con “Perfect Maurizio Mastrini International Tour 2020”

Catania – Domenica 8 Marzo 2020, alle ore 18.30, all’Auditorium del “Cappellani Megastore” di Acireale (via Lazzaretto 22), settimo appuntamento con “Perfect Maurizio Mastrini International Tour 2020” per i “Pomeriggi musicali a Gravina”, curati artisticamente dalla pianista Tania Cardillo ed organizzati dal Centro culturale e teatrale Magma diretto da Salvo Nicotra e patrocinati dall’Amministrazione comunale di Gravina. Collaborano all’iniziativa le associazioni “Darshan” e “Terre Forti”. Aprirà il concerto, con brani di Chopin e Liszt, la giovane promessa catanese Roberto Adamov.

La stagione “Pomeriggi musicali a Gravina”, si svolge momentaneamente nei locali del “Cappellani Megastore” di Acireale in attesa di potere nuovamente tornare nella Sala delle Arti di Gravina di Catania, al momento inagibile.

Maurizio Mastrini è uno dei maggiori pianisti e compositori incontaminati del panorama musicale e strumentale internazionale. La sua vita creativa musicale si esprime nel suo eremo in Umbria, lontano dal vortice della vita quotidiana. Si è diplomato al Conservatorio “F. Morlacchi” di Perugia e si è perfezionato con il M° Vincenzo Vitale. Compositore e direttore d’orchestra, manifesta la sua massima espressione artistica con il pianoforte. Nato a Panicale, piccola cittadina in Umbria da genitori giovanissimi, inizia ad avvicinarsi al mondo del ritmo e della musica a 8 anni, nella bottega del padre, fabbro artigiano; accompagna la musica che esce dalla radio del padre, appassionatissimo di musica, percuotendo rudimentali batterie costruite con i fusti vuoti di vernice. Per questo il padre lo porta da un insegnante di musica che, dopo pochissime lezioni, si accorge del potenziale musicale di Maurizio e lo invita ad iscriversi in Conservatorio. Le sue composizioni sono un anello di congiunzione tra i canoni classici della musica e la nuova musica classica contemporanea, attraverso uno studio di ricerca colto ed emozionale, che si fonde, in alcune frasi, con la dodecafonia, ma senza recepire la durezza armonica di quest’ultima. Il suo stile compositivo evidenzia in maniera netta i caratteri essenziali di un linguaggio colto e complesso, e al tempo stesso emozionale ed immediato. I suoi concerti in Italia riscuotono sempre maggiore attenzione ed entusiasmo, ma la consacrazione della sua statura in campo internazionale come compositore è arrivata con la realizzazione del primo album “Il Mio Mondo al Contrario”, in cui suona composizioni classiche ed originali al contrario partendo dall’ultima nota verso la prima con un riscontro musicale sorprendente. Come pianista-compositore pubblica e distribuisce in tutto il mondo. Attualmente sta preparando il nuovo lavoro discografico, “Excellent”, curato dal produttore musicale Tony Renis. Il programma del concerto sarà incentrato su musiche di Mastrini, Sheeran, Piazzolla.