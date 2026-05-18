All’Arena Corsaro a grande richiesta la Cult Movie Jam ripropone il cineconcerto dedicato a Rocky IV

Catania- Dopo il fortunato debutto sul palco del Teatro Ambasciatori la Cult Movie Jam di Danilo Montagnino, conosciuto nel mondo social come Dano, a grande richiesta ripropone il cineconcerto di Rocky IV.

Giovedì 21 maggio, alle ore 20.30, nel giorno dell’inaugurazione della stagione estiva dell’Arena Corsaro il basso di Dano Montagnino insieme ai musicisti Davide Pistorio, alla chitarra, Fabio Spampinato, ai sintetizzatori e tastiere, Valerio Pellegrino, alla batteria, Emanuele Schinocca, al pianoforte, daranno vita ad un’esperienza immersiva e totalizzante, che coinvolgerà il pubblico di tutte le età, suonando dal vivo la colonna sonora del più celebrativo ed iconico capitolo della saga di Rocky Balboa.

“L’obiettivo della Cult Movie Jam- dichiara il regista ed ideatore del progetto- è ricreare l’ambientazione dei film diventati cult anche grazie alle musiche che hanno inevitabilmente influenzato la cultura pop con la presenza sul palco e in platea degli attori Daniel J Sapio e Fausto Monteforte che daranno vita alle scene più straordinarie della saga di Rocky, due speaker e la ragazza cartellone in pieno stile Madison Square Garden per un’esperienza unica per la città di Catania”.

Ma l’adrenalinica atmosfera di Rocky IV continuerà a diffondersi per i teatri e i cinema della Sicilia.

“Dal debutto dello scorso aprile e dalla splendida risposta del botteghino siamo già pronti a girare la Sicilia sin da adesso in vista della prossima tournée invernale- spiega Dano- che vedrà la mia passione per il cinema, per il rock e per gli anni ’80 dare nuova vita a dei cult cinematografici che attireranno un pubblico trasversale per un’emozione senza tempo che solo il cinema, la musica e il teatro possono trasmettere”.