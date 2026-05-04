All’Ambasciatori tra acrobazie e divertimento Diego Cannavò è il leggendario Zorro

di Elisa Guccione

Catania- Ritmo, divertimento e il trionfo del bene sul male sono le qualità della godibile pièce “Zorro- Il coraggio dell’amore” spettacolo scritto e diretto da Carmelo Rosario Cannavò per il cartellone “Centro Studi Artistici“.

Sul palco del teatro Ambasciatori Zorro, il personaggio immaginario creato nel 1919 da Johnston McCulley, interpretato con abilità e passione da Diego Cannavò, conquista consensi ed applausi dall’eterogeneo pubblico, che si immedesima e fa il tifo per Zorro e le sue mirabolanti acrobazie sulla scena soprattutto quando comincia a sfidare apertamente e senza paura il prepotente generale Ramirez, interpretato da un convincente Giorgio Nicolosi.

La commedia musicale di Cannavò, con la musiche originali di Michele Romeo e le coreografiedi Rossella Madaudo, omaggia il film con Alain Delon in diversi momenti come la macchietta comica usata per nascondere la sua vera identità, il carisma dell’eroe leggendario e il complicato rapporto tra l’appassionata Consuelo, interpretata per il film di Duccio Tessari da Ottavia Piccolo e adesso da una più che credibile Renata Torre, perdutamente innamorata della Volpe.

Il bandito giustiziere mascherato, aiutato dal fedele ed astuto servo muto Bernardo, reso vivo e vibrante da David Cannavò, difende il popolo oppresso dai funzionari corrotti della città di Los Angeles ai tempi della California spagnola, dove il bisogno di libertà e di giustizia diventa la chiave di volta per ritrovare se stessi e la forza di combattere e andare avanti.

Un brillante atto unico tra duelli, battute divertenti e scene comiche come quelle del sergente Garcia, a cui ha prestato volto e ironia un ottimo Gaetano Venuto.

Una messa in scena che racchiude perfettamente l’essenza dell’eroe leggendario appetibile per tutte le generazioni.

Elisa Guccione