All’Ambasciatori Risate e riflessioni con l’acuto umorismo di Giorgia Fumo in Out of Office

Di Elisa Guccione

Catania- Si ride, tanto e di gusto, ma si riflette rivedendosi negli aneddoti comici ma estremamente veritieri di Giorgia Fumo, protagonista del godibile spettacolo “Out of Office“.

Sul palco del teatro Ambasciatori l’eclettica Giorgia Fumo, autrice anche dei testi con la supervisione di Manuela Mazzocchi e la regia di Enrico Zaccheo, ritrae con pennellate sicure e decise il mondo del lavoro dal 2010 ad oggi con il finto buonismo delle tante “Ludo” con i loro quasi incomprensibili job titles o i diversi boomer come Giampaolo o la signora Graziella delle note spesa, che ruotano nel mondo lavorativo dei millennials o di quei poveri “sfigati” della generazione X.

Giorgia Fumo con la sua stand up comedy è chiaramente, come ripete durante l’applaudito spettacolo, collocabile tra i “Simpson della comicità” che dopo aver aperto le porte del palcoscenico, il suo nuovo ufficio, con acuto umorismo prende in giro una generazione allo sbando tra un power point e un attacco di burnout rivedendo se stessa e nella felice scelta di abbandonare il mondo del digital marketing e abbracciare in contrasto con la stile lavorativo della sua famiglia, il mondo dello spettacolo.

L’ingegnera prestata con grande successo alla comicità coinvolge il pubblico con un ritmo serrato senza volgarità e senza compromessi di stile dando voce a tutti quei quarantenni cresciuti da genitori boomer che si ritrovano spesso colleghi “influencer” e neo mamme rientrate dalla maternità le uniche felici di ritornare in ufficio e godersi le feste aziendali.

Elisa Guccione