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All’Ambasciatori Risate e riflessioni con l’acuto umorismo di Giorgia Fumo in Out of Office

All’Ambasciatori Risate e riflessioni con l’acuto umorismo di Giorgia Fumo in Out of Office

30.04.2026.

Di Elisa Guccione

Catania- Si ride, tanto e di gusto, ma si riflette rivedendosi negli aneddoti comici ma estremamente veritieri di Giorgia Fumo, protagonista del godibile spettacolo “Out of Office“.20260429_211649
Sul palco del teatro Ambasciatori l’eclettica Giorgia Fumo, autrice anche dei testi con la supervisione di Manuela Mazzocchi e la regia di Enrico Zaccheo, ritrae con pennellate sicure e decise il mondo del lavoro dal 2010 ad oggi con il finto buonismo delle tante “Ludo” con i loro quasi incomprensibili job titles o i diversi boomer come Giampaolo o la signora Graziella delle note spesa, che ruotano nel mondo lavorativo dei millennials o di quei poveri “sfigati” della generazione X.20260429_224120
Giorgia Fumo con la sua stand up comedy è chiaramente, come ripete durante l’applaudito spettacolo, collocabile tra i “Simpson della comicità” che dopo aver aperto le porte del palcoscenico, il suo nuovo ufficio, con acuto umorismo prende in giro una generazione allo sbando tra un power point e un attacco di burnout rivedendo se stessa e nella felice scelta di abbandonare il mondo del digital marketing e abbracciare in contrasto con la stile lavorativo della sua famiglia, il mondo dello spettacolo.
L’ingegnera prestata con grande successo alla comicità coinvolge il pubblico con un ritmo serrato senza volgarità e senza compromessi di stile dando voce a tutti quei quarantenni cresciuti da genitori boomer che si ritrovano spesso colleghi “influencer” e neo mamme rientrate dalla maternità le uniche felici di ritornare in ufficio e godersi le feste aziendali.
Elisa Guccione

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