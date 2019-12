All’Ambasciatori le magiche “Note di Natale” incantano il pubblico di tutte le età

CATANIA- Un tripudio di colori, luci ed emozioni per l’allegro spettacolo “Note di Natale” scritto, diretto ed ideato da Giuseppe Bisicchia e Massimo Giustolisi per una produzione Buio in Sala, che ha visto avvicendarsi sul palco del Teatro Ambasciatori oltre centocinquanta allievi dalla categoria junior ai senior per raccontare tra balli, canti e buoni sentimenti il vero significato del Natale.

L’intero spettacolo, applaudito da una sala gremita e partecipe, ruota attorno a tre personaggi fantastici: Mamma Natale, interpretata da Silvana D’Anca, la Befana sprint e giovane, Giovanna Sesto, e Babbo Natale, Pippo Tomaselli, che raggiungerà le due amiche-nemiche a fine spettacolo dopo aver consegnato i doni a grandi e piccini in un finale scoppiettante elargendo al pubblico caramelle e cioccolatini. Siamo durante la notte più lunga dell’anno con Mamma Natale che nonostante le simpatiche incursioni della Befana racconta agli elfi due storie: “Il Canto di Natale” di Charles Dickens e “Il principe Felice” di Oscar Wilde.

In un’atmosfera magica e fatata si materializzeranno i personaggi delle storie narrate che tra balli e canti stupiscono la platea affinchè sia Natale tutti i giorni e non solo una volta l’anno.

L’attenta regia ha saputo cucire perfettamente le diverse performance artistiche dei più piccoli seguiti da Lara Torrisi e Daniele Bruno, degli adolescenti che si sono esibiti in un momento canoro curato da Andrea Cascio, dei giovani che hanno messo a frutto gli studi in tutte le discipline performative con momenti di canto a cura di Salvo Disca, di danza sotto la guida di Giorgia Torrisi e Martina Caruso e di Musical per la direzione di Marina Puglisi con il gruppo di adulti che hanno portato in scena delle performance sempre dal sapore natalizio per uno spettacolo che ha incantato i più piccoli facendo riassaporare ai più grandi il sapore di quel Natale trascorso tra il calore degli affetti più cari.