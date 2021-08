Alfonso Restivo:” Ritrarre il Maestro Gianni Bella è come realizzare un sogno nel cassetto”

di Elisa Guccione

CATANIA- Un nuovo ritratto ad un personaggio famoso, una nuova medaglia si aggiunge alle consegne vip dell’artista iperrealista Alfonso Restivo, che dopo aver ritratto i più importanti personaggi famosi del jet set internazionale mentre si trovava nella sua Catania in vacanza decide di trascorrere il ferragosto in maniera diversa, realizzando un sogno che aveva sin da piccolo: “conoscere, ritrarre e consegnare il quadro al suo cantante preferito”.

“In questi anni ho consegnato numerosi quadri a tanti personaggi famosi- dichiara Alfonso Restivo reduce per il secondo anno consecutivo dall’esperienza statunitense del “Premio Eccellenza Italiana a Washington” e aver realizzato, fra i tanti, i ritratti per Giorgio Chiellini, Fabio Fognini, Melissa Satta, Gigi D’Alessio, Lautaro Martinez, Gigio Donnarumma e l’ex ministro Matteo Salvini- ma incontrare il Maestro Gianni Bella colonna sonora della mia famiglia e dei momenti più importanti della mia vita mi ha emozionato davvero tanto”.

L’incontro organizzato da un amico comune è avvenuto in un clima estremamente familiare è, come ha raccontato il professore catanese Alfonso Restivo, trasferitosi a Milano per lavoro e ribattezzato dalla stampa nazionale come il “ritrattista dei vip”, uno di quei momenti da segnare nel proprio diario dei ricordi perché è un desiderio che si avvera.

Sulle prossime consegne vip non si sbilancia ma afferma: “Probabilmente nel prossimo autunno sarò protagonista delle pagine internazionali dei quotidiani più importanti per una consegna “stellare”.

