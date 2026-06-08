Al via la cerimonia di premiazione della XIII edizione del Premio Efesto

Catania- Si alza il sipario della cerimonia di premiazione della XIII edizione del Premio Letterario Nazionale Efesto città di Catania, insignito nel 2013 dalla Medaglia della Presidenza della Repubblica e nel 2014 dalla Medaglia della Presidenza della Camera, organizzato come consuetudine da Santino Mirabella, magistrato presso il Tribunale di Catania, scrittore e presidente dell’associazione culturale Efesto da anni impegnato nel campo della cultura.

Lunedì 15 giugno, alle ore 20.15, nella splendida cornice del Cortile Platamone Rachele Patanè e Federico Mirabella annunceranno i nomi dei vincitori degli elaborati più meritevoli, selezionati da un’autorevole giuria di qualità composta da esponenti della cultura siciliana, per le cinque sezioni in gara: Edo Gari– poesia in lingua; Micio Tempio– poesia comica; Ercole Patti– racconto breve; Mariella Lo Giudice – testo teatrale; Franco Battiato– musica.

“Il Premio Letterario Efesto – dichiara Santino Mirabella- è l’espressione dell’impegno, insieme alla tanta voglia di fare, di tanti amici che con le loro competenze e il loro supporto hanno donato linfa vitale necessaria per continuare a credere in un progetto costruito sulla genuinità e l’entusiasmo con cui la manifestazione è stata sempre accolta, sin dal primo anno, non solo in Italia ma anche all’estero con partecipanti dal Canada, dalla Francia, dal Belgio e dal Brasile”.

Il premio letterario giunto all’XII edizione nasce dalla volontà di omaggiare il magistrato ed artista Edo Gari, il quale non ha abbandonato il suo amore per il teatro nemmeno dopo essere entrato in magistratura, l’indimenticabile Mariella Lo Giudice, il genio letterario di Ercole Patti, l’intelligente e mai scontata personalità di Micio Tempio e la poesia in musica di Franco Battiato, dando la possibilità ad autori di poter esprimere la propria arte e il proprio pensiero.

A supportare il lavoro organizzativo di Santino Mirabella le commissioni giudicatrici composte da: Arianna Attinasi– professoressa ed editirice; Pucci Giuffrida– commercialista e promotore culturale; Rita Gari Cinquegrana– docente di Storia dello Spettacolo e critico teatrale; Salvo Trombetta– avvocato e pittore; Carmelo Zaffora– psichiatra, scrittore e pittore (Sezione Edo Gari- lingua italiana); Gino Astorina– attore; Luciano Messina– medico ed attore; Eduardo Saitta– attore; Francesco Francois Turrisi– avvocato e musicista (sezione Micio Tempio- poesia comica); Luca Baeli– regista e sceneggiatore; Roberta Hilde Lo Re– avvocato, scrittrice e organizzatrice di eventi; Laura Messina– magistrato e scrittrice; Valeria Mirabella– lettrice; (sezione Ercole Patti- racconto breve); Debora Bernardi– attrice; Egle Doria– attrice; Miko Magistro– attore; Gabriella Vergari– professoressa e scrittrice; Agostino Zumbo– attore (Mariella Lo Giudice- Teatro); Paolo Capizzi– psicologo e chitarrista; Luca Madonia– cantante e musicista; Giovanni Nuti– cantante e musicista; Enzo Stroscio– medico, giornalista ed editore televisivo; Francesco Francois Turrisi– avvocato e musicista (sezione Franco Battiato- musica).

“Il Premio Efesto- continua Santino Mirabella- da ben 13 anni si pone l’obiettivo di diffondere e promuovere la letteratura in tutte le sue forme esercitando costantemente la funzione di osservatorio delle tendenze e delle proposte culturali contemporanee”.