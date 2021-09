Al Teatro Stabile Mascalucia Mario Re festa del teatro fervono i preparativi per l’apertura del nuovo anno del Laboratorio Teatrale

Domenica 26 settembre, alle ore 18.00, il Teatro Stabile di Mascalucia Mario Re diretto da Rita Re alzerà il sipario per l’Open Day di presentazione del “Laboratorio Teatrale” con corsi per adulti, bambini e adolescenti.

“È inutile negare che siamo più che felici di risalire sul palcoscenico – dichiara Andrea Zappalà , che insieme a Rita Re, Andrea Luca e Irene Albergo terranno gli incontri didattici – e tentare di poter ritornare a quella normalità negata da troppo tempo a causa della pandemia”.



L’Open Day si svolgerà in pieno rispetto delle norme anticovid e sarà l’occasione, per quanti vorranno partecipare, di conoscere la struttura, i corsi e i metodi di approccio alla recitazione volti a favorire un apprendimento attivo delle tecniche, attraverso una situazione pedagogica dinamica e come strumento per lavorare su se stessi anche dal punto di vista psicologico grazie all’apporto professionale di Irene Albergo e Andrea Luca, psicologi, che si occuperanno anche di psicoteatro.

I corsi per adulti e adolescenti inizieranno lunedì 4 ottobre mentre quelli per bambini venerdì 8 ottobre.

“I nostri corsi- continua Rita Re

attrice, regista e direttore artistico della Compagnia Teatro Stabile Mascalucia Mario Re, finalista per ben due edizioni consecutive del

concorso nazionale Maschera d’oro di Vicenza, in una delle quali ha conquistato il gradino più alto del podio – sono un percorso di crescita dove ognuno potrà tirare fuori le proprie abilità creative, espressive, senza paura di essere giudicato, perché il teatro ci dà la possibilità, attraverso il gioco, di “essere altro”, di imparare ad interpretare nuovi ruoli e comprendere quante maschere indossiamo nella vita”.

info e prenotazioni:

📞 3475631715 – 3339175094

📧 info@teatrostabilemascalucia.com

Info sul sito del teatro