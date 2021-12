Al Teatro Metropolitan “Quando l’abito non fa il monaco” della “Nuova Compagnia Sipario” di Turi e Federica Amore per la XII rassegna Antonio De Curtis

Catania- Secondo appuntamento con la “Nuova Compagnia Sipario”, diretta da Turi e Federica Amore che domenica 19 dicembre, alle ore 18.00, sul palco del Teatro Metropolitan per la XII rassegna Antonio De Curtis 2021/22 metterà in scena lo spettacolo “Quando l’abito non fa il monaco”.

“Il testo di Carmelo Russo è quello che potremmo senza dubbio definire una commedia degli equivoci-dichiara Turi Amore protagonista sulla scena insieme alla figlia Federica-, con un finale assolutamente sorprendente che stupirà il pubblico presente”.

Dialoghi rapidi e numerosi colpi di scena per un intreccio narrativo architettato a dovere dalla regia di Claudio Iacobello per far sorridere il pubblico con eleganza senza mai cadere nel banale, nello scontato e soprattutto nella volgarità per un umorismo sarcastico e pungente capace di mantenere sempre alta l’attenzione.

Due atti dinamici ed estremamente coinvolgenti dove Turi e Federica Amore insieme agli attori Enza Facineroso, Mirella Petralia, Claudio Iacobello, Luca Micci, Gianluca Barbagallo, Saro Pannofino e Carmela Trovato in un momento difficile come quello che stiamo vivendo si pongono l’obiettivo di divertire con stile e gusto e lasciare fuori dal teatro i problemi che attanagliano la nostra quotidianità.