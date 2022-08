Al Teatro Greco di Siracusa in scena “Tosca”

Di Elisa Guccione

Nella magnifica cornice del Teatro Greco di Siracusa da venerdì 26 a sabato 28 agosto, alle ore 21.00, andrà in scena “Tosca”, la più amata e conosciuta opera lirica scritta da Giacomo Puccini, per una produzione italo coreana nata da una collaborazione tra il Music Opera Festival, che si avvale della direzione artistica del M° Carmen Failla, e la Seul Concert Management.

La più travolgente, drammatica ed emozionale opera amata dai melomani di tutto il mondo vedrà nel terzo atto proprio nell’apice della drammaticità dell’Opera si assisterà all’installazione a scena aperta della monumentale statua di Castel Sant’Angelo, per uno spettacolo nello spettacolo realizzando un particolare legame emotivo tra messa in scena e spettatore.

Una rappresentazione unica nel suo genere con un cast internazionale, diretto dal M° Alberto Veronesi con la regia del M° Alfredo Corno e le sontuose scene costruite da “La Bottega Fantastica” di Danele Barbera su bozzetti della scenografa Cristina Russo, autrice anche delle luci e dei costumi realizzati dallo staff di sarte del MOF guidate dal Capo Sarta Cettina D’Angelo.

Nel golfo mistico oltre 70 i musicisti della Catania Philarmonic Orchestra con Primo Violino il M° Angelo Cipria. Il Coro del Music Opera Festival è diretto dal M° Carlo Palazzo, mentre il coro di voci bianche dell’Accademia Musae è diretto dal M° Mariuccia Cirinnà.

Questo il cast:

Floria Tosca: Maria Tomassi/HEEJIN OH

Mario Cavaradossi: Vitaliy Kovalchuk /Andrea HYEONGSEOK LEE

Il Barone Scarpia: Emilio Marcucci/BYEONGJOO CHO

Cesare Angelotti: Carlo Malinverno

Il Sagrestano: Paolo Gatti

Spoletta: Riccardo Palazzo

Sciarrone/Carceriere: Pietro Di Paola

Il Pastorello: Noemi Mancarella

