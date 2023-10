Al Teatro Fellini Mario Sorbello è Enrico IV di Luigi Pirandello

Catania- La massima espressione della poetica pirandelliana vive nella follia di “Enrico IV“, commedia scritta da Luigi Pirandello nel 1921 per l’attore Ruggero Ruggeri che la portò in scena per ben 318 volte e sarà riproposta dalla CGS Karol Compagnia Teatrale, dopo il debutto in prima nazionale al Caos di Agrigento dello scorso giugno, sul palco del Teatro Fellini venerdì 20 ottobre, ore 21.00, sabato 21 ottobre, ore 18.30 e 21.00, e domenica 22 ottobre, ore 18.30.

“L’opera teatrale s’intreccia con la trilogia metateatrale dei “Sei personaggi in cerca d’autore”, “Questa sera si recita a soggetto” e “Ciascuno a

suo modo“- dichiara il regista Mario Sorbello, autore anche dell’adattamento teatrale insieme a Mario Gaziano– dove vita e finzione si confondono e si amalgamano piegati al giogo del pensiero dell’autore che vede nel dramma della follia di Enrico IV uno dei testi più difficili scritti dal premio Nobel agrigentino”.

La vicenda di un uomo che da circa vent’anni veste i panni dell’ imperatore Enrico IV dà vita alla prima vera pazzia del protagonista fino a diventare abile inganno per simulare una nuova realtà ed una drammatica costrizione, mettendo in scena i temi dell’ umorismo.

“La follia è intesa e rappresentata come strumento rivelatore della reale pazzia- continua Sorbello, protagonista sulla scena nelle vesti di Enrico IV- ovvero vivere la vita dietro una maschera di cui l’uomo non è sempre consapevole”.

I personaggi ,che rappresentano gli attori, vestiti con i costumi di Francesco Miceli, diventano pupi che aspettano qualcuno che li manovri per far dire loro qualche parola per un testo che è l’emblema del teatro nel teatro.

Nell’intreccio tra normalità e follia, tra perdita di identità e cognizione del tempo al fianco di Mario Sorbello gli attori Maria Luisa Lombardo, Egidio Pollicina, Luca Lombardo e Alessia Costa.