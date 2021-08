Al Teatro Antico di Tindari Salvatore Guglielmino racconta il dramma di Edipo Re

Terzo appuntamento con l’applaudita pièce “Edipo Re”, il mito di Sofocle riletto e diretto dal regista ed attore Salvatore Guglielmino che sabato 28 agosto, alle ore 21.00, nella magnificenza del Teatro Antico di Tindari darà vita ad una delle tragedie greche più significative e influenti per la civiltà occidentale, evidenziando la drammaticità dell’uomoilluso di avere sotto controllo la propria vita e le conseguenze delle proprieazioni.

Sul palco insieme a Guglielmino, per la terza stagione di Mitoff rassegna dedicata al teatro classico, gli attori Franco Colaiemma e Marta Limoli i quali analizzeranno l’esistenza umana e le sue miserie dove teatro, morte e l’inevitabilità del fato, dimostrano ancora unavolta come l’insegnamento dei miti si rifletta nel nostro quotidiano.

L’opera di Sofocle, racconta il dramma dell’uomo che tenta di sfuggire i tutti i modi alla profezia che lo vede l’assassino del padre e marito della madre, ritrovandosi nella totale inconsapevolezza di realizzare il nefasto responso datogli alla nascita.

“Edipo credendo di allontanarsi dalle colpe che non ha ancora commesso- spiega Guglielmino- si sta inconsciamente adoperando a mettere in atto i disegni del destino, dimostrando come unastoria scritta secoli or sono sia tremendamente attuale e come molto spessocercando di evitare quel problema ci troviamo spesso avvinghiati e travoltida esso”.