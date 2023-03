Al Teatro Ambasciatori la performer Valentina Marchese tra i protagonisti di MusicalMania con Iago Garcia

Catania- La stella dell’attrice catanese, performer di teatro musicale e coreografa Valentina Marchese è in continua ascesa e tra i tanti successi ottenuti in quest’ultimo periodo come direttore artistico e presentatrice del Carnevale di Scordia e componente della commissione tecnica del Carnevale di Misterbianco, senza dimenticare il successo del talent The Coach, sabato 1 aprile, alle 20.45, sarà in scena sul palco del Teatro Ambasciatori in “MusicalMania” al fianco del divo spagnolo Iago Garcia.

“MusicalMania ritorna, a grande richiesta, per il secondo anno in scena a Catania- dichiara Valentina Marchese abilitata all’insegnamento di danza sotto la guida artistica di Steve La Chance- e da coreografa e performer apporteró delle modifiche rispetto alla precedente edizione per rendere ancora più coinvolgente lo spettacolo che toccherà diversi musical da quelli più famosi a quelli meno conosciuti coinvolgendo anche il pubblico in sala”.

La regia di Roberta Furnò con la direzione musicale di Maria Carla Aldisio, le coreografie di Valentina Marchese per una produzione “Over the Rainbow” e la conduzione di Iago Garcia, vincitore di Ballando con le stelle del 2016 subito dopo il successo internazionale della soap “Il Segreto“, vedrà tra le note degli applauditi Les Miserables, Chicago, Grease, Mamma mia, Hair, Jesus Christ Superstar anche un numeroso cast di artisti.

“Si sono appena concluse le selezioni siciliane per la zona di Catania del casting della prossima edizione di The Coach di cui da ben due anni mi pregio di essere giudice- aggiunge Valentina Marchese- e senza dubbio posso dire con certezza e gioia che la nostra terra è ricca di talenti che hanno la voglia e il coraggio di dare forma ai propri sogni e sono stata più che felice di aver avuto con me durante una delle sei serate del Carnevale di Scordia anche alcuni allievi che hanno partecipato al talent televisivo”.

Sempre più entusiasta ed innamorata del suo lavoro alla domanda quanto è stato faticoso dividersi tra l’organizzazione del Carnevale di Scordia e la commissione tecnica di Misterbianco risponde:”Lavorare nella commissione tecnica del Carnevale di Misterbianco, con incontri sin dallo scorso novembre, visionare e scegliere i costumi e i carri fino a controllare passo dopo passo tutti i lavori per poi consegnare le creazioni alla giuria è stato impegnativo. La collaborazione è nata dal mio lavoro come cultrice all’Accademia di Belle Arti con il professore Francesco Di Vincenzo dopo la mia laurea in scenografia, teatro, cinema e televisione presso l’Ente etneo. È stata un’esperienza bellissima perché ho avuto modo di vedere nascere e crescere tutti gli abiti e i carri scenografici in gara. A Scordia ho curato la direzione artistica e l’organizzazione ho coinvolto le scuole Giovanni Verga e Salvo Basso, palestre e scuole di danza e musica che hanno colorato ed animato per ben sei sere le strade della cittadina con eventi ogni volta diversi e coinvolgenti. Riuscire ad organizzare tutto in breve tempo è stata una bella sfida ma amare il proprio lavoro rende tutto più semplice”.