Al Teatro Abc con Carlo Buccirosso e il suo “vedovo allegro” si ride e si riflette

di Elisa Guccione

Catania- Una commedia brillante ed estremamente divertente, che con l’arte della comicità parla di temi importanti come la fecondazione eterologa, la maternità surrogata, l’adozione e il desiderio di essere genitori a qualunque costo. È la pièce “Il vedovo allegro” scritta, diretta ed interpretata da un superlativo Carlo Buccirosso, in scena al Teatro Abc per la stagione Turi Ferro fino a domenica 9 febbraio, capace di raccontare con rara bravura e la giusta dose tra comicità ed intelligenza la quotidianità post covid tra paura dei microbi e corsa ad ogni tipo di vaccino pur di non stare male e la drammaticità di non riuscire a poter procreare e ricorrere a qualsiasi mezzo pur di coronare il proprio sogno.

Il ritmo dei dialoghi, delle battute ed anche della gestualità è quasi incandescente per entrambi i due atti della messa in scena, che conquista lunghi e meritati applausi.

La storia di Cosimo, Carlo Buccirosso, rimasto vedovo a causa del Covid e ad un passo dal crack finanziario dopo che il suo negozio di antiquariato è fallito per il lockdown, si lega a doppio filo a quella degli abitanti del suo condominio come i coniugi Tomacelli, Gino Monteleone e Donatella De Felice, i quali vedono in lui e soprattutto nei suoi spermatozoi la possibilità di poter avere un figlio. Tutto il cast è ben affiatato e la resa sulla scena è ottima come l’interpretazione di Massimo Andrei, nelle vesti del portiere dello stabile, un impiccione dal cuore buono, e quella di Elvira Zingone la dinamica e a volte irriverente figlia del portiere che tra sogni e speranze riesce ad irretire il giovane dottor De Angelis, interpretato da Matteo Tugnoli.

Numerosi applausi per Davide Marotta, il figlio del portiere che come un simpatico folletto dà vita ad esilaranti siparietti comici. Stefania De Francesco interpreta la coinquilina di Cosimo, nella quale s’intravede per il protagonista la speranza di un futuro a due e non più in solitudine.

L’intera godibile rappresentazione è impreziosita dalle eleganti scene di Gilda Cerullo e Renato Lori che donano a questa storia fatta di equivoci, comicità e riflessione quella marcia in più necessaria per uno spettacolo dal finale lieto e romantico che conquista e rallegra i cuori dei presenti sin dall’apertura del sipario.

