Al Platamone Guglielmino, Caprioglio e Masciarelli inaugurano con Phaedra “Mitoff Festival Catania

Catania- Dopo il successo al Parco Archeologico di Selinunte, nella splendida cornice del Tempio di Hera, giovedì 7 agosto, alle ore 21.00, al Cortile Platamone per la terza edizione di “Mitoff Festival Catania“, evento patrocinato all’interno della rassegna Catania Summer Fest e promosso dal Comune di Catania Assessorato alla Cultura, sarà rappresentata l’inedita messa in scena e riscrittura di “Phaedra- Eros e Thanatos” tratta dall’opera di Seneca, fortemente influenzata dal testo di Euripide, scritta e diretta dal regista e attore Salvatore Guglielmino.

A rendere vivo e vibrante il tormento di Phaedra un tris d’assi del nostro teatro Deborah Caprioglio, nelle vesti della protagonista, Stefano Masciarelli e Salvatore Guglielmino i quali daranno vita ad un dramma classico che si sposa perfettamente con la ferocia dei nostri tempi moderni.

“L’esasperata

passione di Phaedra che la divora, molto più che in Seneca ed Euripide- spiega il regista Salvatore Guglielmino- perde qualsiasi attaccamento all’onore fino al punto in cui la protagonista, anche in questa nuova visione del testo come in quella di Seneca, confesserà la sua colpa davanti a Teseo poco prima di uccidersi affidando allo spettatore una profonda comprensione della psicologia e delle motivazioni dello stesso personaggio”.

Novità chiave della messa in scena- apprezzata con copiosi e partecipi applausi durante il debutto a Selinunte- è la figura del vecchio saggio, personaggio non presente nelle opere di Seneca ed Euripide, che è anche un consigliere di Teseo, il quale gioca un ruolo importante nel cercare di dissuadere Phaedra dalle sue passioni, mentre i sentimenti e le pulsazioni della protagonista per Ippolito, del quale alla fine si vendicherà, giocano un ruolo fondamentale durante l’intera rappresentazione con sentimenti d’amore e morte amalgamati perfettamente tra loro.

Ad affiancare Debora Caprioglio, Stefano Masciarelli e Salvatore Guglielmino in questo amore che diventa ossessione e gli attori Marta Limoli, Laura Sfilio, Franco Colaiemma e Alfio Belfiore.

A suggellare e vestire ancora più di pathos le anime degli attori il suono mistico delle percussioni delle campane tibetane e di cristallo di Giovanni Grasso.