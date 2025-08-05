Articoli e Lavori

Al Platamone Guglielmino, Caprioglio e Masciarelli inaugurano con Phaedra “Mitoff Festival Catania

05.08.2025.

Catania- Dopo il successo al Parco Archeologico di Selinunte, nella splendida cornice del Tempio di Hera, giovedì 7 agosto, alle ore 21.00, al Cortile Platamone per la terza edizione di “Mitoff Festival Catania“, evento patrocinato all’interno della rassegna Catania Summer Fest e promosso dal Comune di Catania Assessorato alla Cultura, sarà rappresentata l’inedita messa in scena e riscrittura di “Phaedra- Eros e Thanatos” tratta dall’opera di Seneca, fortemente influenzata dal testo di Euripide, scritta e diretta dal regista e attore Salvatore Guglielmino.FB_IMG_1754358186743

A rendere vivo e vibrante il tormento di Phaedra un tris d’assi del nostro teatro Deborah Caprioglio, nelle vesti della protagonista, Stefano Masciarelli e Salvatore Guglielmino i quali daranno vita ad un dramma classico che si sposa perfettamente con la ferocia dei nostri tempi moderni.FB_IMG_1754358114093
“L’esasperata
passione di Phaedra che la divora, molto più che in Seneca ed Euripide- spiega il regista Salvatore Guglielmino- perde qualsiasi attaccamento all’onore fino al punto in cui la protagonista, anche in questa nuova visione del testo come in quella di Seneca, confesserà la sua colpa davanti a Teseo poco prima di uccidersi affidando allo spettatore una profonda comprensione della psicologia e delle motivazioni dello stesso personaggio”.
Novità chiave della messa in scena- apprezzata con copiosi e partecipi applausi durante il debutto a Selinunte- è la figura del vecchio saggio, personaggio non presente nelle opere di Seneca ed Euripide, che è anche un consigliere di Teseo, il quale gioca un ruolo importante nel cercare di dissuadere Phaedra dalle sue passioni, mentre i sentimenti e le pulsazioni della protagonista per Ippolito, del quale alla fine si vendicherà, giocano un ruolo fondamentale durante l’intera rappresentazione con sentimenti d’amore e morte amalgamati perfettamente tra loro.
Ad affiancare Debora Caprioglio, Stefano Masciarelli e Salvatore Guglielmino in questo amore che diventa ossessione e gli attori Marta Limoli, Laura Sfilio, Franco Colaiemma e Alfio Belfiore.
A suggellare e vestire ancora più di pathos le anime degli attori il suono mistico delle percussioni delle campane tibetane e di cristallo di Giovanni Grasso.

