Al Palazzo della Cultura conversazione con Giorgia Butera su “Hijab, il velo e la libertà”

di Elisa Guccione

Le donne iraniane, la loro libertà, i loro diritti e un cambiamento possibile nel nome di Masha Amini sono gli argomenti della presentazione di “Hijab, il velo e la libertà“, ultimo libro di Giorgia Butera.



Venerdì 26 maggio, alle ore 17,00, presso il Palazzo della Cultura, la sociologa, scrittrice e presidente di Mete Onlus, esperta in numerosi campi, dalla mediazione giuridica e socio-sanitaria alla comunicazione istituzionale, scrittura audiovisuale e cinematografica ma soprattutto attivista contro le violenze di genere, parte attiva di numerose eventi Onlus contro le pratiche delle “spose bambine” nell’ambito della rassegna il “Maggio dei Libri” catanese, realizzato in sinergia fra molteplici realtà culturali nel territorio, quali I LettuLandi, Akkuaria, Rinascimento Poetico, La sognatrice con le trecce, e Lettori nella Rete, si interrogherà su come il cambiamento sia solamente un concetto, una meta irraggiungibile o una possibilità da ottenere.

L’incontro socio culturale, moderato dalla dottoressa Grazia Maria Scardaci, racconterà quanto è stato fatto e quanto ancora c’è da fare su questo argomento così delicato e sempre attuale.

Ospite dell’evento il direttore del Sistema Bibliotecario di Vibo Valentia Gilberto Floriani, che donerà 30 libri da consegnare alle donne iraniane ospitate nei centri d’accoglienza del Catanese.

Elisa Guccione