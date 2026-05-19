Al Nuovo Sipario Blu “Prossima fermata Paradiso” conclude la stagione della Compagnia “Teatro Amore Mio Produzioni”

Catania- Ultimo appuntamento in cartellone per la Compagnia “Teatro Amore Mio Produzioni” di Orazio Marletta che venerdì 29 e sabato 30 maggio, alle ore 20.30, sul palco del “Nuovo Sipario Blu” andrà in scena “Prossima fermata Paradiso“.

“È una storia totalmente inedita, commovente e dalle note nostalgiche- dichiara Orazio Marletta autore del testo e della regia-, lo spettacolo è il mio personale pensiero su quello che c’è prima e dopo la morte con la consapevolezza che ogni singolo momento va vissuto e goduto”.

Un testo di nuova drammaturgia, nato dal successo dei precedenti spettacoli “‘I padroni di Dalencey Street” e

“Quelli senza speranza”, che come in uno speciale viaggio onirico dal forte impatto onirico racconta il momento della pre morte e il viaggio nel tempo attraverso una particolare analisi del proprio vissuto con la consapevolezza che la vita è un battito di ciglia e come tale può arrestarsi senza alcun preavviso.

“La storia inizia in una sala d’attesa d’ospedale con una madre che attende le sorti del figlio vittima di un grave incidente mentre lotta tra la vita e la morte- spiega Orazio Marletta, il quale dedica la pièce alla memoria del nonno- che vede coinvolta anche una giovane donna la cui vita sarà inevitabilmente legata a quella del ragazzo”.

La rappresentazione è una visione di teatro dal carattere squisitamente cinematografico con la presenza di un nutrito cast di ben 25 attori composto da Gaetano Marletta, Francesco Marletta, Consuelo Rapisarda, Ilaria Buzzanga, Rosaria Motta, Antonella Massimino, Eleonora Giulio, Chiara Compagnini, Nicoletta Vitale, Armando Garufi, Enrico Brancato, Giovanni Pistone, Francesco Pansera ,

Bernadette Giunta, Manuel Giunta, Francesca Grassia, Miryam Zappalà,

Michael Billa, Aurora D’arrigo e

Orazio Marletta i quali racconteranno le gioie e i dolori della vita e soprattutto cosa significa entrare nel tunnel delle dipendenze ed allontanarsi dall’amore dei propri cari.

“Lo spettacolo- conclude Orazio Marletta che sarà supportato da Anna Marletta come aiuto regia da Irene Oliveri e Angelo Pulvirenti alle luci e audio- è uno spaccato della società contemporanea sopraffatta spesso dall’incalzare degli eventi ed invita a riflettere sul senso della vita e su quali siano le priorità a volte tralasciate per delle mere futilità”.