Al Giardino Pippo Fava di Fabbricateatro la Marionettistica dei Fratelli Napoli racconta “La sfida di Orlando e Don Chiaro” per la rassegna Furriannu Furriannu

Catania- Martedì 22 e giovedì 24 luglio, alle ore 21.00, nell’accogliente Giardino Pippo Fava di Fabbricateatro la Marionettistica dei Fratelli Napoli, Maestri pupari catanesi giunti alla quinta generazione, metteranno in scena “La sfida di Orlando e Don Chiaro” per la rassegna itinerante “Furriannu Furriannu” che da luglio a settembre vedrà l’Arte e i Pupi dei Napoli protagonisti nelle zone più suggestive della città.

“È una storia di guerra ma anche di rispetto ed amicizia- spiega Davide Napoli direttore artistico della rassegna- l’intera rappresentazione si basa su la “Storia dei Paladini di Francia” di Giusto Lo Dico e sulla sceneggiatura a soggetto degli opranti tradizionali ed invita a riflettere sulle fonti letterarie dell’Opra dei pupi e la cultura dei valori cristiani, tramandati ai ceti popolari sull’insegnamento evangelico e sulla vittoria del bene sul male”.

Lo storia si svolge subito dopo la morte di Pipino il Breve e l’esito del duello fra Orlando e Don Chiaro dovrà risolvere la controversia che vedrà riconosciuto Carlo come re di Francia. “Durante lo scontro- continua Davide Napoli- Orlando svela all’amico-nemico la sua virtù di essere protetto dal cielo, ma Don Chiaro non si arrende e muore implacabilmente colpito dall’impavido e invulnerabile cavaliere”.

Ogni rappresentazione dell’Opera dei Pupi, riconosciuta nel 2001 dall’Unesco come Patrimonio orale e immateriale dell’umanità, con i suoi valori di lealtà, fedeltà e senso di giustizia è un momento di rinascita non solo culturale ma anche spirituale.

Info e prenotazione

3470954526

Costo biglietto adulti 10€

bambini under 12 5€