Al Castello Ursino una festa del teatro con “Si può fare” il libro dedicato all’indimenticato Marcello Perracchio

Domenica 21 maggio, alle ore 17,30, nello scenario incantevole del Castello Ursino di Catania, potrete assistere alla presentazione della raccolta di testi teatrali e televisivi, sketch comici, parodie, commedie musicali, monologhi dal titolo “Si può fare!” di Antonella Sturiale, edita da Operaincerta e dedicata al compianto attore Marcello Perracchio.

È senz’ altro il suo cimelio di esperienze, emozioni, vicende, incontri, ispirazioni ed evocazioni: un pezzo di cuore.

Il titolo incoraggiante e la sua copertina perpetuano un omaggio al grande attore Marcello Perracchio che durante un incontro con l’autrice a Ragusa e sottopostogli il copione di Fantasticheria.. Mare di Provvidenza” ratto da Fantasticheria da Vita dei Campi di G.Verga e adattato in commedia musicale, accetta di prendervi parte e le trasferisce il suo consenso alla sua maniera dicendole quelle stesse parole: Si può fare! Pertanto, Marcello Perracchio vestirà i panni di padron ‘Ntoni, personaggio da lui tanto amato, insieme ad una brillante e intensa regia di Vittorio Bonaccorso, la collaborazione al testo di Federica Bisegna, le immancabili e bellissime musiche originali di Alessandro Cavalieri impreziosite dal bel canto di Agata Raineri, per un cast completo di giovani promesse.

Antonella Sturiale, scrittrice versatile, riesce ad affrontare anche temi delicati come quello sulla violenza di genere ed in particolare porta al centro del suo culto la donna percorrendo le origini e collocandola sempre in un contesto vero ed attuale da Eva e Maria Maddalena a Sant’Agata. Si avverte il suo amore per i luoghi e la cultura siciliani che racconta con grande rispetto e umiltà.

Converseranno con l’autrice Iolanda Fichera, Marisa Giannino e Valeria Treccarichi.

In apertura l’intervento di Matteo Licari che parlerà della poetica dell’autrice e interpreterà due monologhi molto sentiti e intensi.

Leggeranno brani dal libro: Iolanda Fichera, Valeria Treccarichi, Marisa Giannino, Giorgia Giummarra, Giusy Pischedda, Cetty Marletta e la stessa autrice.