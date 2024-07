Al Casale dell’Arte presentato il progetto “Mitoff Periferie” diretto da Salvatore Guglielmino

“La diffusione della cultura non conosce nè limiti nè confini”. Queste le parole di Paolo Di Caro, direttore della direzione cultura del Comune di Catania, durante la conferenza stampa di presentazione del progetto “Mitoff periferie–il teatro classico, la musica e i miti nei quartieri per “Palcoscenico Catania. La bellezza senza confini” diretto ed ideato dal regista ed attore Salvatore Guglielmino e promosso dal Comune di Catania e patrocinato dal Ministero della Cultura.

Negli eleganti saloni del Casale dell’Arte alla presenza degli allievi selezionati per il laboratorio di teatro classico per la nascente “Compagnia dei miti“, durante le scorse audizioni del 25 giugno, che saranno protagonisti in scena nell’ultimo appuntamento in cartellone, sono stati presentati gli obiettivi socioculturali di Mitoff Culture Periferie che si pone lo scopo di promuovere l’inclusione sociale in quelle zone del nostro territorio che presentano una maggiore sofferenza come i quartieri di San Cristoforo, Antico Corso e San Giovanni Galermo.

Pensare e vivere il teatro in modo diverso dal tradizionale palcoscenico- come ha spiegato Gabriela Scibilia responsabile del Casale dell’Arte durante la presentazione della rassegna animata anche da Valentina Noto responsabile della direzione Cultura Catania– e portarlo nelle periferie e nelle scuole di confine della città è già una vittoria poichè sono il nostro futuro.

Ben 10 spettacoli di teatro di narrazione in scena da luglio a dicembre in location speciali e suggestive come

piazza Castello Ursino, il Casale dell’Arte, Spazio Eventi Idria, Oratorio San Filippo Neri e l’Istituto Comprensivo Salvatore Quasimodo.

Questo il calendario: venerdì 5 luglio, ore 20.30, “Dall’Orfeo all’Ulisse” spettacolo inaugurale in scena al Casale dell’Arte; domenica 14 luglio, ore 20.30, “Miti e Storie di Sicilia” canti e cunti in latin swing in scena ai piedi del Castello Ursino in piazza Federico II di Svevia; venerdì 19 luglio, ore 20.30, “Canti e cunti in swing” al Casale dell’Arte; domenica 28 luglio, ore 20.30, “Ulisse e il Ciclope” in scena ancora al Casale dell’Arte; venerdì 2 agosto, ore 20.30, “Miti in canto” ultimo appuntamento in scena al Casale dell’Arte; venerdì 20 ottobre, ore 19.30, a Spazio Idria Eventi andrà in scena “Eracle“; domenica 10 novembre, ore 19.30, sempre nei saloni di Spazio Idria Eventi andrà in scena una particolare rilettura di “La Lupa e la Fedra“; domenica 24 novembre, ore 19.30, sarà protagonista il mito di “Edipo Re“; ultimo appuntamento domenica 8 dicembre, ore 19.30, “Orfeo ed Euridice” in scena ancora a Spazio Idria Eventi.

“Ben 10 rappresentazioni con un cast di assoluta rilevanza- conclude Salvatore Guglielmino- dedicate al Teatro Classico di Narrazione all’interno degli spettacoli del cartellone Mitoffest, Culture periferie e Catania Summer fest che porta attraverso una serie di messe in scena teatrali e musicali e workshop formativi nelle zone più complesse della città gli insegnamenti degli antichi greci estremamente attuali ed educativi”.