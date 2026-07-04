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Addio a Giosuè Scibilia, l’uomo che diede ai giovani di San Cristoforo la possibilità di scegliere

Addio a Giosuè Scibilia, l’uomo che diede ai giovani di San Cristoforo la possibilità di scegliere

04.07.2026.

Catania- Filantropo, studioso e sin da giovane al fianco degli ultimi nella periferia di San Cristoforo. Giosuè Scibilia, anima e radice storica dell’opificio Scibilia, attorniato dall’affetto della figlia Gabriela e di tutti coloro che l’hanno amato, dopo una lunga malattia all’età di 87 anni ha raggiunto la moglie Agata.IMG-20260703-WA0001

Con la dipartita di Giosuè Scibilia scompare la terza generazione della famiglia di uomini al servizio dell’arte del fare che dal 1908, anno d’insediamento degli Scibilia di origine ebraica a Catania, trasformarono quell’opificio artigianale di via plaia acquistato appena arrivati in Sicilia in una scuola regionale dedita a formare centinaia di ragazzi pronti ad entrare nel mondo del lavoro e costruire così il proprio futuro, generando opportunità in un luogo svantaggiato e complicato come San Cristoforo.
Giosuè Scibilia ha collaborato attivamente con Padre Pignataro, punto di riferimento per il quartiere, accompagnando i giovani verso un mestiere perchè come spesso amava ripetere le periferie sono una fucina di talenti dalle possibilità negate per questo è necessario dare opportunità attraverso l’acquisizione di competenze.
Dall’incontro e il successivo matrimonio con la catanese Agata l’officina Scibilia si trasforma in un contenitore di bellezza e di crescita al femminile che dall’antiquariato all’ebanisteria diventa identità che si apre alla città dove tradizione ed innovazione si incontrano e dialogano per creare occasioni di crescita per raggiungere nuovi obiettivi professionali e umani con una storia in pieno sviluppo tramandata e continuata nelle mani della figlia Gabriela che porterà avanti l’eredità lasciatagli dal padre Giosuè, uomo dal carattere forte e dalla postura sempre elegante, e dal nonno Giuseppe affinchè il passato possa essere un segnale di direzione.
In quel luogo magico e ricco di storia che è lo storico opificio Scibilia, in via plaia 200, la famiglia deciderà di celebrare il funerale che si terrà lunedì 6 luglio alle ore 16.00.

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