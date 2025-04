A Villa Fortuna “Miti e Leggende” il vernissage d’arte dell’Associazione “Arte No Stop” dedicato alla Sicilia

L’Associazione culturale “Arte No Stop” del M° d’Arte Giuseppe Apa, con il patrocinio del Comune di Acicastello e la collaborazione del Centro Studi di Acitrezza, negli accoglienti saloni di Villa Fortuna ad Acitrezza giovedì 1° maggio, alle ore 18.30, inaugura il vernissage “Miti e Leggende”.

“Sarà un evento speciale diverso dal solito della durata di ben 4 giorni- dichiara Giuseppe Apa– che tra pittura, scultura, moda, body painting, letteratura e fotografia dedicati alla nostra terra e all’immenso patrimonio culturale della Sicilia ricca di storie, miti e leggende”.

Un evento culturale, presentato da Giovanni H Grasso, che vedrà protagoniste le opere di oltre 40 pittori, tra i più quotati della Sicilia, che esporranno i propri quadri per una contaminazione artistico culturale di grande impatto visivo.

“Le opere di Elio Ruffo e Francesco Scialfa, le sculture di Nancy Coco, i gioielli artistici di Anna Cinzia D’Alessandro, gli abiti di Pina Nannuli Scaminaci, il body painting di Marisa Leanza e le poesie di Angela Bono e Francesca Privitera – dichiara l’organizzatore della kermesse- saranno i protagonisti di questa speciale serata di gala in nome dell’arte e della cultura”.

Testimonial d’eccezione Riccardo Tomasello, mecenate della cultura catanese e già presidente del Comitato per la Festa di Sant’Agata, che taglierà il nastro inaugurale della serata impreziosita anche dalle foto artistiche di Gianni De Gregorio, fotografo ufficiale dell’evento.

“Sarà una manifestazione culturale ricca di eventi- conclude Giuseppe Apa- sabato 3 maggio, alle ore 18.00, sarà presentato, con il contributo del giornalista Santo Privitera, della scrittrice Rosalda Schillaci e la partecipazione dei Colapisci, il libro “Stratafacennu” di Francesca Privitera mentre domenica 4 maggio ci sarà una speciale lettura di poesie curata da Angela Bono“.

L’ingresso alla mostra è gratuito ed è visitabile tutti i giorni dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00.