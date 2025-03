A Teatro Bis “Primo(r)dio”: pregi e difetti dell’essere umano dalla preistoria ad oggi

Catania – La nascita del pianeta Terra e l’origine dell’essere umano vengono raccontati con ironia e sarcasmo dalla giovane penna del drammaturgo Matteo Castiglia, autore anche della regia supportato dalla supervisione artistica di Giuseppe Bisicchia, nell’applaudito spettacolo “Primo(r)dio“.

Sul palco di Teatro Bis per il cartellone “Giovani Sguardi” dedicato alla nuova drammaturgia, il trio dei primi esseri umani costituito da due Adamo e una Eva, interpretati dagli affiati e bravi Federica Fischetti, Andrea Luvarà e Donato Urso si muove al suono della voce della Creatrice, interpretata da Marina La Placa, in un ambiente sconosciuto e in parte ostile cercando di sopravvivere ai tanti ostacoli della divertita madre natura che, nonostante si sia affezionata alle sue creature, si diverte a stuzzicarle e a metterle alla prova.

La resa sul palco di tutta la messa in scena è coinvolgente sin dalla prima battuta, che tra serio e faceto racconta le paure degli esseri primitivi. Paure simili alle nostre, soprattutto quando ci troviamo davanti a qualcosa che non conosciamo e per andare avanti siamo costretti ad affrontare una misteriosa incognita.