A Teatro Bis commozione e riflessione con la fiaba musicale “La piccola fiammiferaia “

Catania- Sul palco di Teatro Bis la commovente storia de “La Piccola fiammiferaia” di Hans Christian Andersen nella versione di Fabio Guastella, per una produzione “Abaco il teatro conta“, spettacolo musicale ospite della rassegna “Piccoli Sguardi” dedicato al Teatro per l’infanzia della Compagnia Buio in Sala, con dolcezza ed anche tanta attenzione e cura nei dettagli ha raccontato ai piccoli spettatori presenti e alle loro famiglie uno spaccato della nostra società in cui molti bambini pur di sopravvivere sono costretti tra immani fatiche a lavorare.

Occhi rapiti e soprattutto partecipi per il racconto della piccola Celeste quando davanti all’indifferenza di tutti in una fredda notte di capodanno cerca di riscaldarsi accendendo i suoi fiammiferi e per ogni fiammifero acceso un personaggio diverso appare davanti a lei, sparendo poi allo spegnersi della fiamma con una speciale commozione per l’ultima fiammella che alla fine la porterà via con sè.

La regia di Fabio Guastella grazie alla bella interpretazione delle attrici Valentina Cannizzo e Dora Schembri, con i costumi di Gianmarco Castagna, sulle musiche originali di Peppe Arezzo e l’amichevole partecipazione in voce di Alessandro Sparacino, Giuseppe Arezzi e Salvatore Paternò non si limita ad allietare tra stupore e allegria il numeroso pubblico ma si pone l’obiettivo ben riuscito di sensibilizzare e allo stesso tempo svegliare le coscienze dei bambini che saranno gli uomini di domani affinché non esistano più bambini sfruttati e ridotti alla fame per mano della cattiveria di adulti senza scrupoli.