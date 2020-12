A Piazza Armerina lo speciale concerto di Capodanno con il Coro Lirico Siciliano

CATANIA- La città di Piazza Armerina accoglierà il 2021 in grande stile con uno speciale concerto dedicato all’anno che verrà sulle magiche note del “Coro lirico Siciliano”.

L’esclusiva esibizione che andrà in scena l’1 gennaio sullo splendido palco del Teatro Garibaldi di Piazza Armerina, trasmessa in streaming su diverse emittenti televisive e sulle pagine facebook “Assessorato Turismo Spettacolo Piazza Armerina” e “Io Compro siciliano.it”, diretta dal basso Francesco Costa, Oscar della lirica 2016, con la direzione artistica del soprano Giovanna Collica e la presidenza del baritenore Alberto M. A. Munafò grazie alla cura della vocalità e della versatilità dei componenti daranno vita ad una performance d’alto livello spaziando tra il repertorio sacro sinfonico e il lirico tradizionale.

“La musica- spiega l’assessore al turismo Ettore Messina ideatore degli eventi natalizi della città di Piazza Armerina per l’amministrazione del sindaco Nino Cammarata- è da sempre la linfa vitale, l’ossigeno da cui prendere vita e ripartire dai momenti bui e con l’arte e la maestria del Coro Lirico Siciliano apprezzata e riconosciuto a livello internazionale è il giusto antidoto per tentare di esorcizzare il tanto, troppo dolore di quest’anno da dimenticare”.

Un concerto di capodanno, che dovrà infondere speranza e gioia di vivere al nuovo anno in uno dei luoghi magici della nostra terra per una rinascita tra cultura e tradizione.

Ph Giuseppe Di Vita