Articoli e Lavori

News e Progetti
A Librino tutto pronto per l’evento socio culturale “Apriamo le porte alla bellezza” di Anna Pennisi

A Librino tutto pronto per l’evento socio culturale “Apriamo le porte alla bellezza” di Anna Pennisi

25.06.2026.

Catania- Fervono i preparativi per il grande evento “Apriamo le porte alla bellezza“, l’azione socio-culturale di Anna Pennisi, presidente dell’Istituto Educativo Assistenziale Mary Poppins– centro per minori, che si svolgerà venerdì 3 luglio, alle ore 18.00, a Librino all’ingresso dell’istituto negli spazi attigui a Piazza Resurrezione del Signore rivolto all’intero territorio catanese.IMG-20260625-WA0049

“Credo nella forza e nel grande potenziale umano delle periferie- dichiara Anna Pennisi, la quale opera nel territorio di Librino da oltre vent’anni- e il mio impegno nel
promuovere i valori e gli ideali di lealtà, legalità e rispetto delle Istituzioni è stato sempre al primo posto perché i miei ragazzi e le loro famiglie hanno bisogno di un’alternativa concreta alla realtà quotidiana e per questo mi batterò sempre per quella necessaria inclusione sociale e culturale di cui hanno bisogno i giovani di Librino per la costruzione di un domani libero che solo la cultura può offrire”.IMG-20260605-WA0010
Obiettivo di Anna Pennisi e di “Apriamo le porte alla bellezza”, manifestazione patrocinata dal Comune di Catania che sarà inaugurata dall’avvocato Serena Spoto assessore ai servizi sociali del Comune di Catania, valorizzare e promuovere il territorio come riscatto e diffusione della cultura della legalità.
“Apriamo le porte alla bellezza- continua Anna Pennisi punto di riferimento educativo della comunità locale- si ispira alla Porta della Bellezza di Antonio Presti e noi realizzeremo una nuova versione in piccolo per rafforzare il senso di appartenenza attraverso il linguaggio trasversale dell’arte, in modo da contrastare l’emarginazione, soprattutto minorile, donando al territorio e alla comunità catanese un momento civico e culturale che scuota le coscienze”.IMG-20260625-WA0037
Ad impreziosire la manifestazione l’ensamble di Ottoni del Conservatorio Bellini di Catania contribuendo in maniera significativa alla riuscita dell’evento. Saranno presenti in piazza anche dei divertenti giochi d’animazione per i bambini di tutte le età.

S H A R E:
SicilianPeople
contact: +334 2754848
e-mail: dott.ssaelisaguccionegallitto@yahoo.it

© Copyright Elisa Guccione - powered by rainbowwebdefinitivo21livappp photo di Vincenzo Musumeci